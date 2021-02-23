Легендарний гольфіст Тайгер Вудс госпіталізований після серйозної ДТП: фото та відео

Джерело:GolfDigest
Один з найкращих гольфістістів світу американець Тайгер Вудс потрапив в автокатастрофу. 45-річного спортсмена госпіталізували.
15-разовий переможець турнірів "Мейджор" потрапив в аварію у місті Ранчо Палос Вердес, Лос-Анджелес (США).
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Аварія сталася у вівторок вранці за місцевим часом. Рятувальникам довелося різати автомобіль, щоб визволити Вудса.
Повідомляється, що автомобіль Вудса вилетів з дороги та перевернувся. Окрім гольфіста, у машині більше нікого не було.
На цей момент він в операційній,
– повідомив агент Вудса Марк Стейнберг.
За словами Стейнберга, гольфіст отримав множинні травми ноги.