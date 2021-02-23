Легендарний гольфіст Тайгер Вудс госпіталізований після серйозної ДТП: фото та відео
Один з найкращих гольфістістів світу американець Тайгер Вудс потрапив в автокатастрофу. 45-річного спортсмена госпіталізували.
Джерело:GolfDigest
Вудсу знадобилася операція
15-разовий переможець турнірів "Мейджор" потрапив в аварію у місті Ранчо Палос Вердес, Лос-Анджелес (США).
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Аварія сталася у вівторок вранці за місцевим часом. Рятувальникам довелося різати автомобіль, щоб визволити Вудса.
Повідомляється, що автомобіль Вудса вилетів з дороги та перевернувся. Окрім гольфіста, у машині більше нікого не було.
На цей момент він в операційній,
– повідомив агент Вудса Марк Стейнберг.
За словами Стейнберга, гольфіст отримав множинні травми ноги.
Що відомо про Вудса?
- Тайгер Вудс – 15-разовий переможець турнірів "Мейджор" (друге місце в історії слідом за Джеком Ніклаусом з 18 перемогами).
- Всього за кар'єру виграв 80 турнірів PGA Тура (друге місце в історії після Сема Сніда) і 40 турнірів Європейського туру.
- Вудс – перший спортсменом в історії, який заробив мільярд доларів. Втім, Вудс заробив більшу частину на рекламі.
- Американцю належать декілька рекордів. Зокрема, він наймолодший володар кар'єрного Гренд Слема. Також Тайгер був першою ключкою планети протягом рекордних 623 тижнів, з них підряд – 281.
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