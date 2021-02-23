Легендарный гольфист Тайгер Вудс госпитализирован после серьезного ДТП: фото и видео
Один из лучших гольфистистов мира американец Тайгер Вудс попал в автокатастрофу. 45-летнего спортсмена госпитализировали.
Источник:GolfDigest
Вудсу понадобилась операция
15-кратный победитель турниров "Мейджор" попал в аварию в городе Ранчо Палос Вердес, Лос-Анджелес (США).
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Авария произошла во вторник утром по местному времени. Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы вызволить Вудса.
Сообщается, что автомобиль Вудса слетел с дороги и перевернулся. Кроме гольфиста, в машине больше никого не было.
На данный момент он в операционной,
– сообщил агент Вудса Марк Стейнберг.
По словам Стейнберга, гольфист получил множественные травмы ноги.
Что известно про Вудса?
- Тайгер Вудс – 15-кратный победитель турниров "Мейджор" (второе место в истории вслед за Джеком Никлаусом с 18 победами).
- Всего за карьеру выиграл 80 турниров PGA Тура (второе место в истории после Сэма СПИДа) и 40 турниров европейского тура.
- Вудс – первый спортсмен в истории, заработавший миллиард долларов. Впрочем, Вудс заработал большую часть на рекламе.
- Американцу принадлежат несколько рекордов. В частности, он самый молодой обладатель карьерного Гранд Слэма. Также Тайгер был первой клюшкой планеты в течение рекордных 623 недель, из них подряд – 281.
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