Один из лучших гольфистистов мира американец Тайгер Вудс попал в автокатастрофу. 45-летнего спортсмена госпитализировали.

Вудсу понадобилась операция

15-кратный победитель турниров "Мейджор" попал в аварию в городе Ранчо Палос Вердес, Лос-Анджелес (США).

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Авария произошла во вторник утром по местному времени. Спасателям пришлось резать автомобиль, чтобы вызволить Вудса.

Сообщается, что автомобиль Вудса слетел с дороги и перевернулся. Кроме гольфиста, в машине больше никого не было.

На данный момент он в операционной,

– сообщил агент Вудса Марк Стейнберг.

По словам Стейнберга, гольфист получил множественные травмы ноги.

Tiger Woods was involved in a single-car accident this morning in California.



He was removed from the car with the "jaws of life" and transported to the hospital.



pic.twitter.com/psLd8HldLV — Joe Pompliano (@JoePompliano) February 23, 2021

Legendary golfer Tiger Woods was hospitalized on Tuesday after sustaining injuries during a car accident.



Police say Woods had to be "extricated from the wreck with the 'jaws of life.'" pic.twitter.com/SzFJppZ55g — Washington Examiner (@dcexaminer) February 23, 2021

Что известно про Вудса?