Гол Яремчука вдруге вивів Україну вперед у матчі з Фінляндією: відео

Збірна України з футболу на виїзді грає з Фінляндією у матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року. Після першого тайму рахунок у зустрічі був 1:2.

Спершу Ярмоленко вже на 4-й хвилині вивів українців вперед. Пуккі у середині першого тайму зрівняв рахунок. А вже на 34-й хвилині збірна України знову вийшла вперед завдяки Яремчуку.

До слова Фінляндія – Україна: стартові склади на матч відбору ЧС-2022

Тимчик прострілив у штрафну, Циганков міг бити сам, але коротким пасом вклав м'яч в ногу Яремчуку, Роман красиво поклав в кут повз Градецкі.

Відео голу Яремчука

Коротко про протистояння Фінляндія – Україна