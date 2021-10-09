Без несподіванок не обійшлося. Зі старту в України вийдуть Циганков, Пятов і Тимчик.

Дивіться також Мінус один: Петраков оголосив заявку на матч проти Фінляндії

Фінляндія: Градецькі, Райтала, Тойвіо, Араюурі, Вяйсянен, Алхо, Лам, Камара, Лод, Йоел Пог'янпало, Пуккі.

Запасні: Йоронен, Ерікссон, Гранлунд, Ояла, Тейлор, Йенсен, Нісканен, Валакарі, Ніссіля, Іванов, Ріскі, Хямяляйнен.

Україна: Пятов, Матвієнко, Забарний, Кривцов, Соболь, Шапаренко, Степаненко, Тимчик, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

Заміни: Бущан, Різник, Сирота, Сидорчук, Корнієнко, Зубков, Харатін, Шабанов, Булеца, Довбік, Сікан, Караваєв.