Гол українця Фаворова зіпсував дебют Лєднєва в Угорщині

Академія Пушкаша 30 січня приймала Фехервар у 18-му турі чемпіонату Угорщини. Господарі з Артемом Фаворовим вдруге відібрали очки у клубу з топ-5 таблиці.

Переможний гол українця

В угорському чемпіонаті відбулось чергове українське дербі. Іван Петряк, Євген Макаренко та Богдан Лєднєв, який дебютував у місцевій лізі, вийшли у стартовому складі Фехервара. А от по інший бік футбольного поля у старті Академії Пушкаша вийшов Артем Фаворов.

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Якраз він став автором єдиного та переможного м'яча у ворота Фехервара. Рахунок у матчі був відкритий на 65-й хвилині.

Українські футболісти покинули поле ще до фінального свистка. Лише Макаренко відіграв усі 90 хвилин. У підсумку – 1:0 мінімальна перемога Академії Пушкаша.

В українців цей поєдинок викликає двоякі відчуття. Адже гол забив Фаворов, але він зіпсував дебют Лєднєва у новій команді.