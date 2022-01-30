Бенфіка – Спортінг 1:2

Голи: Евертон, 23 – Інасьо, 50, Сарабія, 78

Український футболіст Роман Яремчук мав нагоду виграти перший трофей у складі Бенфіки. Проте "орлам" не вдалося здобути перемогу у фінальному матчі.

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Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Спортінга.

На 23-й хвилині "орли" відкрили рахунок. Забитим м'ячем відзначився Евертон.

У другій половині матчу "левам" вдалося не лише зрівняти рахунок, але і вийти вперед. Інасьо і Сарабія допомогли Спортінгу здобути перший трофей в сезоні.

Українець розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 61-й хвилині гри. Результативними діями нападник так і не відзначився.

Відеоогляд матчу

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До слова. Спортінг посідає друге місце за кількістю перемог у Кубку ліги. Рекорд належить Бенфіці – сім титулів.