У стилі знаменитого тата: син Шевченка забив один з найкращих голів Вотфорда у січні – відео
24 лютого 2024, 18:04Читать новость на русском
Джерело:Watford FC Academy
Гравець юнацької команди Вотфорда Крістіан Шевченко наполегливо стукає до збірної України. 17-річний форвард нагадав про себе дивовижним голом.
Син президента УАФ Андрія Шевченка наразі вдосконалює майстерність у команді Вотфорда віком гравців до 17 років. Під матчу проти однолітків Міллуолла Крістіан забив ефектний гол.
Читайте також Є декілька спірних питань: син Андрія Шевченка потрапив до списку гравців збірної України U-19
Шевченко-молодший отримав пас від партнера по команді, обіграв на протиході кількох суперників та потужно пробив з лінії карного майданчика. Цей гол Крістіана потрапив до номінації на найкращий гол січня серед команд академії Вотфорда.
Відео голу Крістіана Шевченка
Шевченко-молодший чекає виклик до збірної
- Нагадаємо, що Крістіан Шевченко народився у Лондоні. Він має право грати за три збірні: Англії, США, України. Про це повідомив його батько Андрій Шевченко.
- Незабаром з'явилася інформація, що син легенди подав документи на отримання українського громадянства. А згодом Міністерство молоді та спорту опублікувало список кандидатів до збірної України U-19, куди потрапив Крістіан.
- Зазначимо, що син Шевченко здобував футбольну освіту в академії Челсі. Проте згодом підписав контракт з Вортфордом.
- Крістіан грає на позиції форварда. Напередодні різвяних свят талановитий футболіст дебютував за Вотфорд U-21.