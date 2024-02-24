У стилі знаменитого тата: син Шевченка забив один з найкращих голів Вотфорда у січні – відео

Гравець юнацької команди Вотфорда Крістіан Шевченко наполегливо стукає до збірної України. 17-річний форвард нагадав про себе дивовижним голом.

Син президента УАФ Андрія Шевченка наразі вдосконалює майстерність у команді Вотфорда віком гравців до 17 років. Під матчу проти однолітків Міллуолла Крістіан забив ефектний гол.

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Шевченко-молодший отримав пас від партнера по команді, обіграв на протиході кількох суперників та потужно пробив з лінії карного майданчика. Цей гол Крістіана потрапив до номінації на найкращий гол січня серед команд академії Вотфорда.

Відео голу Крістіана Шевченка

Шевченко-молодший чекає виклик до збірної