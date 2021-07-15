Ярмоленко програв битву за найкращий гол Євро-2020: хто здобув перемогу – відео

Після того, як визначили найкращих футболістів Євро-2020, названо й найефектніший гол чемпіонату Європи. Перемогу прогнозовано здобув божевільний гол Патріка Шика зі збірної Чехії.

Вболівальники вибрали найкращий гол Євро-2020

Найкращий гол Євро-2020 обирали вболівальники, голосуючи на сайті УЄФА. У номінації було 10 голів, серед яких знайшлося місце точному удару Андрія Ярмоленка.

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Перемогу здобув неймовірний гол нападника збірної Чехії Патріка Шика у ворота шотландців у першому турі Євро-2020. Чеський футболіст забив з центру поля.

Майже 800 тисяч голосів було віддано протягом доби за десятку найкращих голів турніру. Найбільше отримав точний удар Шика з центру поля.

Відео голу Патріка Шика