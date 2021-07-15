Болельщики выбрали лучший гол Евро-2020

Лучший гол Евро-2020 выбирали болельщики, голосуя на сайте УЕФА. В номинации было 10 голов, среди которых нашлось место точному удару Андрея Ярмоленко.

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Победу одержал невероятный гол нападающего сборной Чехии Патрика Шика в ворота шотландцев в первом туре Евро-2020. Чешский футболист забил с центра поля.

Почти 800 тысяч голосов было отдано в течение суток за десятку лучших голов турнира. Больше всего получил точный удар Шика с центра поля.

Видео гола Патрика Шика