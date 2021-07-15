Вболівальники вибрали найкращий гол Євро-2020
Найкращий гол Євро-2020 обирали вболівальники, голосуючи на сайті УЄФА. У номінації було 10 голів, серед яких знайшлося місце точному удару Андрія Ярмоленка.
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Перемогу здобув неймовірний гол нападника збірної Чехії Патріка Шика у ворота шотландців у першому турі Євро-2020. Чеський футболіст забив з центру поля.
Майже 800 тисяч голосів було віддано протягом доби за десятку найкращих голів турніру. Найбільше отримав точний удар Шика з центру поля.
Відео голу Патріка Шика
- На Євро-2020 Патрік Шик забив 5 голів, як і найкращий бомбардир турніру – Кріштіану Роналду з Португалії. Шик програв боротьбу Роналду за додатковими показниками.