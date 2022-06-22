Гол Маліновського визнали найкращим в Аталанті в цьому сезоні: відео феєричного удару

Вболівальники італійської Аталанти визначилися з найкращим голом команди в цьому сезоні. Його автором став український півзахисник Руслан Маліновський.

Переможцем у голосування став гол Руслана Маліновського після розіграшу штрафного у ворота Ювентуса. Цей гол було забито у 25-у турі чемпіонату Італії.

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В цьому матчі Маліновський вийшов на заміну на 60-й хвилині, а вже на 76-й хвилині відправив м'яч у ворота суперника. При цьому це не був прямий удар по воротах зі штрафного, адже Ремо Фройлер під час розіграшу стандарту легенько скинув м'яч під удар українцю.

Відео голу Маліновського у ворота Ювентуса, який визнали найкращим в Аталанті

Варто відзначити, що перед цим цей гол потрапив і до топ-20 найкращих ударів в чемпіонаті Італії за підсумками сезону.

Українці забивають красиві голи

Маліновський поповнив когорту українців, які забивали найкращі голи за свої команди в цьому сезоні в європейських чемпіонатах. В цьому сезоні таким досягненням вже може похвалитися захисник Віталій Миколенко. Він лише взимку перейшов в Евертон, і за "ірисок" забив лише один гол у ворота Лестера. Та саме цей удар вболівальники клубу і визнали найкращим голом команди в сезоні.

Другим таким є теж захисник – Едуард Соболь з бельгійського Брюгге. В нього теж лише один влучний удар за сезон – ще в серпні 2021 року у ворота Юніона Сент-Жиллуа. Цей гол приніс перемогу команді, а українцеві – звання автора найкращого голу Брюгге в сезоні.