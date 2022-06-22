Победителем в голосовании стал гол Руслана Малиновского после розыгрыша штрафного в ворота Ювентуса. Этот гол был забит в 25 туре чемпионата Италии.

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В этом матче Малиновский вышел на замену на 60-й минуте, а уже на 76-й минуте отправил мяч в ворота соперника. При этом это не был прямой удар по воротам со штрафного, ведь Ремо Фройлер во время розыгрыша стандарта сбросил мяч под удар украинцу.

Видео гола Малиновского в ворота Ювентуса, признанного лучшим в Аталанте

Стоит отметить, что перед этим этот гол попал и в топ-20 лучших ударов в чемпионате Италии по итогам сезона.

Украинцы забивают красивые голы

Малиновский пополнил когорту украинцев, забивавших лучшие голы за свои команды в этом сезоне в европейских чемпионатах. В этом сезоне таким достижением уже может похвастаться защитник Виталий Миколенко. Он лишь зимой перешел в английский Эвертон, и за "ирисок" забил всего один гол в ворота Лестера. И именно этот удар болельщики клуба признали лучшим голом команды в сезоне.

Второй такой тоже защитник – Эдуард Соболь из бельгийского Брюгге. У него тоже только один точный удар за сезон – еще в августе 2021 года в ворота Юниона Сент-Жиллуа. Этот гол принес победу команде, а украинцу – звание автора лучшего гола Брюгге в сезоне.