УАФ надсилала листа Шевченку для запрошення на зустріч, на якій би велися переговори про продовження контракту.

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Виконком УАФ 7 червня 2020 року прийняв рішення, що після Євро-2020 буде зустріч з тренерським штабом Шевченка, на якій обговорять продовження угоди з 3 серпня 2021 року до 30 грудня 2022 року.

30 липня 2021 року на київську адресу Андрія Шевченка УАФ направила лист, в якому вказала, що діючий контракт закінчився. Асоціація запросила Шевченка 2 серпня провести в Будинку футболу переговори про продовження контракту.

"Крім телефонних розмов була також виконана вся юридична частина. На адресу Шевченка було відправлено лист про зустріч і про закінчення контракту. Також було відправлено лист представнику Шевченка. На жаль, ми не отримали відповіді від Шевченка. Ні 2-го, ні 3 серпня зустрічі не було і як ви бачили у нас не було плану Б, вся наша робота була спланована на продовження співпраці з Шевченком", – заявив Запісоцький.



Скріншот листа для Андрія Шевченка

Також УАФ показала квитанцію, що лист було доставлено.

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Раніше Шевченко відповів на пресконференції на питання про офіційний листі від УАФ:

Я отримував дуже багато імейлів із запрошеннями від ФІФА та УЄФА, на цій пошті я перебуваю постійно – ніякого листа офіційного мені на цей імейл не приходило. Це моє офіційне листування з ФІФА і УЄФА. Тут є юрист, який може вам пояснити щодо цього. Я в ЗМІ вперше дізнався про це.

На зустрічі юрист підтвердив, що Шевченко не отримував офіційних листів від УАФ.