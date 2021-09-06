Тріумф українки
Марина Бех-Романчук зробила три вдалі спроби з шести. Найкращим був третій стрибок, у якому спортсменка продемонструвала результат 6.70 метра.
Оце так Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Брюсселі
Цього результату вистачило для того, щоб перемогти в італійській Падуї. Другою стала представниця Білорусі Анастасія Мирончик-Іванова. Вона поступилась українці 25 сантиметрами. Бронзову медаль здобула сербка Милица Гардашевич – 6,38.
- Відзначимо, що це перший подіум для Бех-Романчук після виступу на Олімпіаді-2020. Марина на головних змаганнях у житті кожного спортсмена посіла 5 місце.
- Наступний старт Бех-Романчук – останній етап Діамантової ліги у Цюриху (Швейцарія).