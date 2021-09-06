Тріумф українки

Марина Бех-Романчук зробила три вдалі спроби з шести. Найкращим був третій стрибок, у якому спортсменка продемонструвала результат 6.70 метра.

Оце так Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Брюсселі

Цього результату вистачило для того, щоб перемогти в італійській Падуї. Другою стала представниця Білорусі Анастасія Мирончик-Іванова. Вона поступилась українці 25 сантиметрами. Бронзову медаль здобула сербка Милица Гардашевич – 6,38.