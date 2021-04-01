Збірна Польщі проігнорувала антирасистську акцію BLM перед матчем з Англією
У рамках відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі 31 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" зустрілися збірні Англії та Польщі. Гості відмовилися підтримати акцію Black Lives Matter.
Джерело:24 канал
Польські футболісти тримали руки на написі Respect
Збірна Польщі у повному складі не стала на одне коліно перед матчем проти збірної Англії.
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Польські футболісти тримали руки на емблемі УЄФА з написом Respect (повага). Натомість англійці традиційно взяли участь в акції і стали на коліна на підтримку руху Black Lives Matter.
Поєдинок Англія – Польща завершився перемогою господарів з рахунком 2:1. У складі "трьох левів" забивали Гаррі Кейн та Гаррі Магйвайр. Польща відповіла точним ударом Модера.
Англія – Польща відеоогляд
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