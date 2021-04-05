Кадіс 4 квітня приймав Валенсію у рамках 29 туру іспанської Ла Ліги. Гості посеред матчу покинули поле через расизм зі сторони суперника.

Расизм у Ла Лізі

Стався скандальний епізод на 30-й хвилині зустрічі. Коли захисник Валенсії Муктар Діакабі відмовився продовжувати матч після расистських образ зі сторони гравця Кадіса Хуана Калу.

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Обидва гравці отримали від судді попередження, але Діакабі все ніяк не міг зупинитись та покинув футбольне поле прямо під час поєдинку. Усі футболісти "кажанів" підтримали одноклубника та пішли у підтрибунне приміщення у знак протесту.

Протистояння було тимчасово призупинене за рахунку 1:1. Перерва виявилась трохи затяжною. Пізніше гості таки продовжили матч після прохання самого Діакабі. Щоправда, сам захисник не повернувся на газон, а був замінений на Гільямона Санмартіна.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5



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El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.



TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF (@valenciacf) April 4, 2021

У цьому сезоні француз Діакабі провів за Валенсію 20 матчів, у яких одного разу відзначався у воротах суперника. Сталось це у зустрічі проти Барселони в Ла Лізі.

Його кривдник Хуан Кала продовжив гру. До слова, саме він відкрив рахунок у зустрічі на 14-й хвилині. У другому таймі господарям таки вдалось дотиснути суперника та вирвати перемогу з рахунком 2:1. Несподівана поразка для Валенсії. Здається, що така незапланована перерва у зустрічі пішла не на користь футболістам Хаві Грасії.

Після поразки Валенсія посідає далеке 12 місце, у їх активі 33 очки. Лише на один пункт менше у Кадіса, який впритул наблизився до "кажанів" 13 позиція.

Відео епізоду скандалу за участь Діакабі та Кали