Прапори ЛГБТ-спільноти будуть дозволені на стадіонах чемпіонату світу-2022 з футболу, який пройде в Катарі. Влада Катару вирішила дотримуватися правил Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Катар заявив, що буде дотримуватися правил ФІФА попри суворі закони в країні проти ЛГБТ і заборони на одностатеві відносини. Про це інформує Associated Press.

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У ФІФА заявили, що хочуть підштовхнути Катар до проведення "інклюзивного турніру". Чемпіонат світу пройде у листопаді-грудні 2022 року.

Представники Катару, які займаються організацією турніру, повідомили, що демонстрація прав ЛГБТ не буде заборонена.

Коли справа доходить до райдужних прапорів на стадіонах, у ФІФА є свої правила, правила та положення. Якими б вони не були, ми будемо поважати їх,

– сказав виконавчий директор чемпіонату світу-2022 Насер Аль-Хатер.

До уваги. ЛГБТ – абревіатура, що виникла в англійській мові для позначення лесбійок (Lesbian), геїв (Gay), бісексуалів (Bisexual) і трансгендерів (Transgender).

Що відомо про права ЛГБТ у Катарі

Представники ЛГБТ у Катарі стикаються з юридичними проблемами. Гомосексуалізм є незаконним в Катарі та карається ув'язненням строком до 3 років і штрафом за згоду чоловіків, і може привести до смертної кари для мусульман за законами шаріату.

Уряд Катару не визнає одностатеві шлюби або цивільні партнерства, а також не дозволяє людям проводити кампанії за права ЛГБТ.