Президент НОК і міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт напередодні розповів про можливу участь українських спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі. За його словами, Україна візьме участь в Олімпійських іграх, якщо атлети з Росії та Білорусі будуть там присутні в нейтральному статусі.

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Гераскевич вважає Гутцайта популістом

Раніше ж він був категорично проти участі українських спортсменів на змаганнях із росіянами та навіть був наказ про заборону це робити. 26 липня заборона була скасована, а з нею змінилася й риторика Вадима Гутцайта.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич відреагував на останню заяву очільника НОК та розповів все, що думає про його позицію.

"Гутцайт – це популістичний клоун. Замість боротьби за відсторонення "нейтральних" російських/білоруських спортсменів, які розповсюджують російську пропаганду, Гутцайт і команда обирають "не звертати на них увагу". В той самий час, ця російська пропаганда продовжує нас вбивати.

Цей коментар Гутцайта настільки дурний, що важко навіть осягнути цей рівень тупості та некомпетентності. Починаючи з того, що від початку повномасштабного вторгнення не йшло навіть мови про виступи російських/білоруських атлетів під прапорами своїх країн.

Продовжуючи тим, що останні три Олімпіади р*сня виступала під нейтральним прапором, й це ніяк не заважало їм використовувати спорт у своїй пропаганді. Закінчуючи тим, що в нас кілька місяців діяв наказ про бойкот, який забороняв виступ з цими "нейтральними" спортсменами", – написав Гераскевич.