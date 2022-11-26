Футболіст Шахтаря несподівано ліг на операційний стіл: у Судакова були проблеми з м'язами
Джерело:інстаграм Шахтаря
Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков переніс операцію. Хірургічне втручання було плановим для футболіста донецького клубу.
Георгій Судаков переніс операцію на м'язах гомілки. Хірургічне втручання минуло успішно без жодних ускладнень.
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Поправив своє здоров'я
Пресслужба донецького клубу виклали фото у своїх соцмережах. Як бачимо, що Георгій перебуває у гарному настрої після операції.
Георгій Судаков переніс операцію / Фото Шахтаря
Близько 5 – 6 тижнів півзахисник пробуде поза футболом. Судаков повинен встигнути повернутись у загальну групу до першого матчу "гірників" у новому 2023 році. 16 лютого Шахтар зіграє проти Ренна у Лізі Європи.
Першу частину сезону в УПЛ підопічні Ігоря Йовічевіча закінчили на другому місці у турнірній таблиці. За 13 зіграних матчів донеччани набрали 30 очок. Відставання від Дніпра-1 складає 5 балів.
Кар'єра Судакова у Шахтарі
- Георгій Судаков – вихованець донецького клубу.
- У січні 2021 року почав доєднуватись до головної команди "гірників". Згодом отримав довіру та став одним із стабільних гравців основи.
- У сезоні-2022/2023 провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав 6 асистів.
- Контракт Судакова з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.