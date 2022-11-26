Георгий Судаков перенес операцию на мышцах голени. Хирургическое вмешательство прошло успешно без осложнений.

‚ Интересно Удивительное решение киевлян: Динамо вернуло провального легионера

Поправил свое здоровье

Прессслужба донецкого клуба выложила фото в своих соцсетях. Как видим, Георгий находится в хорошем настроении после операции.



Георгий Судаков перенес операцию / Фото Шахтера

Около 5 – 6 недель полузащитник пробудет вне футбола. Судаков должен успеть вернуться в общую группу к первому матчу "горняков" в новом 2023 году. 16 февраля Шахтер сыграет против Ренна в Лиге Европы.

Первую часть сезона в УПЛ подопечные Игоря Йовичевича закончили на втором месте в турнирной таблице. За 13 сыгранных матчей дончане набрали 30 очков. Отставание от Днепра-1 составляет 5 баллов.

Карьера Судакова в Шахтере