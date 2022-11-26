24-річний футболіст отримав ще один шанс від тренерського штабу на чолі з Мірчею Луческу. Беніто несподівано для усіх повернувся до команди та тренувального процесу.
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Другий шанс для легіонера
За даними Transfermarkt, Беніто перебуває без клубу, а кияни попрощались із вінгером ще 1 вересня 2022 року.
Повернення Беніто у Динамо / Фото з інстаграму киян
Раніше президент Динамо Ігор Суркіс теж зазначав, що Беніто покине київський клуб.
Динамо після 13 зіграних матчів йде впритул до трійки лідерів української першості. Кияни мають у своєму активі 26 очок. Стільки ж у третьої Зорі.
Цікаво, навіщо київський клуб повернув безрезультативного Беніто.
Провальний трансфер Динамо
- У вересні 2020-го Беніто став футболістом Динамо. Беніто змінив російський Тамбов на столицю України.
- У футболці киян провів один матч, а точніше лише 5 хвилин. Дебют відбувся у домашньому поєдинку проти Олександрії (5:1) в УПЛ. Більше за "біло-синіх" не зіграв. Тому цей трансфер можна назвати нікудишнім.
- Їздив в оренду у донецький Олімпік та хорватську Горіцу. У Хорватії пробув до кінця червня 2022-го.