Георгій Судаков переніс операцію на м'язах гомілки. Хірургічне втручання минуло успішно без жодних ускладнень.
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Поправив своє здоров'я
Пресслужба донецького клубу виклали фото у своїх соцмережах. Як бачимо, що Георгій перебуває у гарному настрої після операції.
Георгій Судаков переніс операцію / Фото Шахтаря
Близько 5 – 6 тижнів півзахисник пробуде поза футболом. Судаков повинен встигнути повернутись у загальну групу до першого матчу "гірників" у новому 2023 році. 16 лютого Шахтар зіграє проти Ренна у Лізі Європи.
Першу частину сезону в УПЛ підопічні Ігоря Йовічевіча закінчили на другому місці у турнірній таблиці. За 13 зіграних матчів донеччани набрали 30 очок. Відставання від Дніпра-1 складає 5 балів.
Кар'єра Судакова у Шахтарі
- Георгій Судаков – вихованець донецького клубу.
- У січні 2021 року почав доєднуватись до головної команди "гірників". Згодом отримав довіру та став одним із стабільних гравців основи.
- У сезоні-2022/2023 провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав 6 асистів.
- Контракт Судакова з Шахтарем розрахований до кінця 2026 року.