Георгій Судаков переніс операцію на м'язах гомілки. Хірургічне втручання минуло успішно без жодних ускладнень.

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Поправив своє здоров'я

Пресслужба донецького клубу виклали фото у своїх соцмережах. Як бачимо, що Георгій перебуває у гарному настрої після операції.



Георгій Судаков переніс операцію / Фото Шахтаря

Близько 5 – 6 тижнів півзахисник пробуде поза футболом. Судаков повинен встигнути повернутись у загальну групу до першого матчу "гірників" у новому 2023 році. 16 лютого Шахтар зіграє проти Ренна у Лізі Європи.

Першу частину сезону в УПЛ підопічні Ігоря Йовічевіча закінчили на другому місці у турнірній таблиці. За 13 зіграних матчів донеччани набрали 30 очок. Відставання від Дніпра-1 складає 5 балів.

Кар'єра Судакова у Шахтарі