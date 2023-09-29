На початку липня 2023 року Ювентус втратив досвідченого правого вінгера із Аргентини Анхеля Ді Марію, який перебрався у португальську Бенфіку. Із того часу "стара синьйора" ніяк не може знайти заміну технічному футболісту.

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Не відмовляються від кандидатури українця

Туринський клуб планує наступного року остаточно закрити позицію Ді Марії, який тепер виступає в одній команді із українським голкіпером Анатолієм Трубіним, а до цього із липня 2022-го виступав за туринців.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі хоче побачити у своїй команді атакувального футболіста, який володіє дриблінгом, має гарний удар та має своєчасно віддати гольову передачу на партнера по клубу.

Під ці якості підпадає кандидатура Георгія Судакова, за яким вже доволі давно стежить Ювентус. Представники із Турина приїжджали на матчі Шахтаря у Лізі чемпіонів та збірної України.

У "старій синьйорі" залишились задоволені побаченим. Італійці бачать талант Георгія та запевняють, що йому є куди ще прогресувати.

Однак у Судакова є солідний конкурент за позицію у складі Ювентуса. Туринський клуб не виключає підписання Доменіко Берарді із Сассуоло.

Відзначимо, що Ювентус після 6-ти турів замикає трійку лідерів Серії А, набравши 13 балів. Щодо Шахтаря, то "гірники" одноосібно очолює УПЛ (18 очок).