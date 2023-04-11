Ентоні Гордон, за якого Ньюкасл заплатив, 45,6 мільйонів євро, продемонстрував неповагу до головного тренера команди Едді Хау. Фанати "сорок" лютують та вимагають жорсткого покарання для юного англійця.

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Хлопець без дисципліни

Молодому нападнику не запала до душі його заміна у програному матчі Брентфорду. Спершу Гордон з'явився на полі на другий тайм, проте коуч Ньюкасла зробив зворотню заміну, замінивши футболіста у додатковий арбітром час. Звичайно, що амбітного Ентоні такий вчинок наставника "сорок" дуже сильно розлютив, тому Гордон вирішив продемонструвати усю свою агресію.

Спершу юний нападник не потиснув руку Едді Хау після того, як повернувся на лаву для запасних. Тренер Ньюкасла намагався щось донести Гордону, проте той нахабно відштовхнув коуча, на що відразу бурхливо відреагували вболівальники "сорок", люто скандуючи у бік Ентоні.

Фани Ньюкасла вирішили не закривати очі на цей інцидент, оскільки поведінка молодого нападника може вплинути на імідж клуба. Вболівальницька сторінка "сорок" написав звернення від імені клубу, в якому закликав відсторонити Гордона від матчів за першу команду до кінця сезону.

Клуб може підтвердити, що Ентоні Гордон не буде частиною основного складу до кінця сезону і тренуватиметься з гравцями U-21 на базі Академії до травня. Це пов'язано з дисциплінарним питанням,

– йдеться в псевдозаяві.

Відео інциденту за участі Гордона:

Виступи Ентоні: