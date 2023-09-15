Металіст 1925 – Зоря 2:1

Голи: Дмитренко, 6, Борячук, 28 – Герреро, 17.

Матч з харків'янами став дебютним для Валерія Кривенцова на чолі луганської команди. Проте господарі поля зіпсували дебют новому наставнику "мужиків", повідомляє 24 Канал.

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Чорна смуга Зорі триває

Підопічні тренерського дуету Едмар – Голодюк активно розпочали зустріч і вже на 6-й хвилині змусили Турбаєвського діставати м'яч із сітки воріт. Вінгер харків'ян Дмитренко продемонстрував індивідуальну майстерність, відкривши рахунок в матчі.

Зоря доволі швидко відігралася. Орендований в Динамо Вікентій Волошин скористався помилкою в центрі поля господарів, зробивши пас на Геррреро. Панамець свій вихід сам на сам не змарнував – 1:1.

Металіст 1925 вийшов вперед завдяки пенальті. Антюх невдало зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Арбітр після перегляду ВАР вказав на одинадцятиметровий. До позначки підійшов Борячук, який забив гол у першому ж свому матчі за харків'ян.

Цей гол став останнім в зустрічі. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Металіста 1925 з рахунком 2:1.

Харківська команда здобула третю перемогу в чемпіонаті. З 10 пунктами в активі Металіст 1925 піднявся з 9 на 5 місце.

Команда Кривенцова продовжує знаходитися в кризі. У Зорі 5 очок і 12 сходинка в чемпіонаті. Свій наступний матч луганці зіграють в Лізі конференцій проти бельгійського Гента (21 вересня).

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Зоря