Ліга конференцій – третій за силою європейський клубний футбольний турнір. На груповій стадії виступлять 32 команди, серед яких і українська Зоря.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

1 вересня відбулося жеребкування групового етапу. Перед жеребкуванням усі команди поділили на чотири кошики відповідно до їх рейтингу.

Результати жеребкування Ліги конференцій

Група A: Лілль, Слован, Олімпія (Любляна), Клаксвік

Група B: Гент, Маккабі (Тель-Авів), Зоря , Брейдаблік

, Брейдаблік Група C: Динамо (Загреб), Вікторія (Плзень), Астана, Балкані

Група D: Брюгге, Бодо/Глімт, Бешикташ, Лугано

Група E: АЗ Алкмар, Астон Вілла, Легія, Зрізнські

Група F: Ференцварош, Фіорентина, Генк, Чукарички

Група G: Айнтрахт (Франкфурт), ПАОК, Хельсінкі, Абердін

Група H: Фенербахче, Лудогорець, Спартак (Трнава), Норшелланн

Перші матчі на груповій стадії Ліги конференцій відбудуться 21 вересня.