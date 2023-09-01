Ліга конференцій – третій за силою європейський клубний футбольний турнір. На груповій стадії виступлять 32 команди, серед яких і українська Зоря.
До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
1 вересня відбулося жеребкування групового етапу. Перед жеребкуванням усі команди поділили на чотири кошики відповідно до їх рейтингу.
Результати жеребкування Ліги конференцій
- Група A: Лілль, Слован, Олімпія (Любляна), Клаксвік
- Група B: Гент, Маккабі (Тель-Авів), Зоря, Брейдаблік
- Група C: Динамо (Загреб), Вікторія (Плзень), Астана, Балкані
- Група D: Брюгге, Бодо/Глімт, Бешикташ, Лугано
- Група E: АЗ Алкмар, Астон Вілла, Легія, Зрізнські
- Група F: Ференцварош, Фіорентина, Генк, Чукарички
- Група G: Айнтрахт (Франкфурт), ПАОК, Хельсінкі, Абердін
- Група H: Фенербахче, Лудогорець, Спартак (Трнава), Норшелланн
Перші матчі на груповій стадії Ліги конференцій відбудуться 21 вересня.