Жереб звів в одну групу із Зорею ще й ісландський Брейдаблік, бельгійський Гент та Маккабі Тель-Авів. Шлях "мужиків" у груповому раунді розпочнеться поєдинком проти колишнього клубу Романа Яремчук, пише 24 Канал.

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Де дивитись матч Зорі

Майбутній єврокубковий поєдинок буде лише другим для Валерія Кривенцова на чолі луганського колективу. Напередодні поєдинку головний тренер "мужиків" запевняв, що разом із командою готують сюрпризи для бельгійського суперника. Ми побачимо дещо оновлену Зорю. Головне, аби їх плани втілились на футбольному полі.

Українські уболівальники матимуть можливість переглянути матч біля своїх екранів. Поєдинок Зоря – Гент у прямому ефірі покаже медіасервіс Megogo. Сайт 24 Каналу вестиме текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що через війну в Україні Зоря змушена приймати суперників за кордоном. Свої номінально "домашні" поєдинки "мужики" проводитимуть у польському Любліні, де сподіваються на потужну підтримку від земляків та поляків.

Зверніть увагу! Стартовий свисток судді матчу Зорі – Гент пролунає 21 вересня о 22:00 (за київським часом).

У першому турі українському клубу не допоможе центральний захисник Арсеній Батагов, який травмувався у попередньому матчі УПЛ проти харківського Металіста 1925 (2:1). Футболіст покинув поле на 55-й хвилині.