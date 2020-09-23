Футболіст "Динамо" Олександр Тимчик 11-го вересня у матчі чемпіонату України проти "Десни" зазнав травми. Футболіст не зміг продовжити гру й після того навіть не тренувався.

Новини щодо здоров’я Олександра Тимчика повідомляє "ТаТоТаке". У коментарі "ТаТоТаке" Тимчик розповів про терміни відновлення.

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"Динамо" залишилося без Тимчика на місяць

За словами Тимчика, який виступає у "Динамо" на позиції правого захисника, він пропустить близько місяця.

Лікарі сказали, що пропущу мінімум місяць з моменту отримання травми. В мене надрив м'яза. Він відірвався від кістки. Будемо дивитися, як приживеться. Вже після повторного МРТ та УЗД будуть точні терміни мого відновлення,

– заявив футболіст.

Кадрові проблеми "Динамо"

У "Динамо" надалі серйозні проблеми з лінією оборони. Травмований Микита Бурда, з ангіною в лікарні тривалий час перебував Денис Попов.

Також Артем Шабанов провів лише один матч за молодіжну команду.

Тимчик пропустить матчі збірної

У вересні Тимчик дебютував у складі збірної України з футболу. Олександр вийшов в основному складі на матчі проти Швейцарії та Іспанії.

Тимчик не потрапив до заявки збірної України на жовтневі матчі. "Синьо-жовті" проведуть спаринг з Францією (7 жовтня) та проведуть два матчі у Лізі націй – проти Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня).