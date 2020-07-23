Російський боксер Мурат Гассієв прокоментував розмови про поразку в бою проти Олександра Усика і зізнався, чи думає взяти реванш в українця. Зараз поєдинок із Усиком не є пріоритетним боєм для росіянина.

Боксер з Росії заявив, що тема реваншу вже забута на 100 відсотків, пише Sport.ru.

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Заява Гассієва

За його словами, люди постійно будуть щось говорити. Його більше турбує те, що вони вважають, що боксеру вже потрібно зав'язувати через вік.

Хоча мені ніби всього 26 років, куди мій час минув? Але на це не потрібно звертати увагу,

– сказав російський боксер.

Зараз головне завдання росіянина – тренуватися і провести хоча б один бій в 2020 році. Головною метою його є повернення на ринг, абсолютно не важливо проти якого суперника це відбудеться.

Усик – Гассієв

Поєдинок між боксерами відбувся 21 липня 2018 року в спортивному комплексі "Олімпійський" в Москві. Він став фіналом першої боксерської суперсерії у важкій вазі.

На кону стояли чемпіонські пояси за WBC і WBO, які належали Усику, IBF і WBA super, які належали Гассієву, кубок Мохаммеда Алі, який став призом переможцю, а також вакантний титул абсолютного чемпіона світу з боксу в першій важкій вазі, чемпіона світу за версією журналу The Ring і титул спадкового чемпіона.

Після 12 раундів одноголосним рішенням суддів перемогу за очками здобув українець Олександр Усик.