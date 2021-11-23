Гаряче не лише на полі: фани влаштували сутички під час матчу ЛЧ між Динамо та Баварією
Джерело:24 канал
У рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів Динамо на НСК "Олімпійський" приймало Баварію. Боротьба за перемогу в поєдинку розпочалася з перших хвилин.
Однак гаряче цього вечора було не тільки на футбольному полі, а й на трибунах. Київські та мюнхенські вболівальники вирішили з'ясувати, хто сильніший не лише у грі в м'яч.
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Фани влаштували сутички на трибунах
Фани Динамо на перших хвилинах зустрічі спробували зірвати банери Баварії – це й призвело до першої сутички. Однак завдяки правоохоронцям масштабної бійки вдалося уникнути.
Надалі невеликими групками вболівальники "біло-синіх" наближалися до сектора мюнхенців, кричали образливі гасли та тікали. Після цього поліцейські виставили охорону довкола трибуни гостей.
На матчі Динамо – Баварія фани влаштували сутички: дивіться відео
Динамо – Баварія: що відомо про матч ЛЧ
- У цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів поєдинок в Києві стане другою очною дуеллю між Динамо та Баварією. Перший матч завершився перемогою мюнхенців – 5:0.
- Після чотирьох турів у квартеті E лідером з 12 очками є німецька команда, вона поки йде без поразок. Баварія випереджає найближчого переслідувача Барселону на 6 пунктів.
- Водночас київське Динамо – аутсайдер групи з 1 заліковим балом. Однак все ще є шанси поборотися хоча б за Лігу Європи, адже до Бенфіки, яка йде третьою, лише 3 очки.