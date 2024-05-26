"Гарсія глузує зі спорту": батько Хейні вимагає відсторонити скандальну зірку від боксу

Зірковий американський боксер Раян Гарсія потрапив у допінговий скандал. Епатажний спортсмен не визнає свою провину у вживанні заборонених речовин.

20 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Девін Хейні несподівано зазнав поразки від Раяна Гарсії. Згодом у переможця поєдинку виявили у крові заборонену речовину – остарин.

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Білл Хейні: Це жахливо для боксу

Перевірка проби В підтвердила наявність допінгу. Цей факт обурив батька Девіна Хейні. Він закликає відсторонити Гарсію від боксу.

Очевидно, з цим хлопцем нічого не вдієш, окрім як прибрати його зі спорту. Це жахливо для спорту загалом і для боксу. Побачивши мене з моїми дітьми, я не знаю, що їм сказати. Ми, Хейні, віримо в чесність і наполегливу працю, і я почуваюся спустошеним. Гарсія склав позитивний тест і тепер глузує зі спорту – це просто жахливо,

– заявив Білл Хейні.

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