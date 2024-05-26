"Гарсія глузує зі спорту": батько Хейні вимагає відсторонити скандальну зірку від боксу
Джерело:BoxingScene
Зірковий американський боксер Раян Гарсія потрапив у допінговий скандал. Епатажний спортсмен не визнає свою провину у вживанні заборонених речовин.
20 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Девін Хейні несподівано зазнав поразки від Раяна Гарсії. Згодом у переможця поєдинку виявили у крові заборонену речовину – остарин.
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Білл Хейні: Це жахливо для боксу
Перевірка проби В підтвердила наявність допінгу. Цей факт обурив батька Девіна Хейні. Він закликає відсторонити Гарсію від боксу.
Очевидно, з цим хлопцем нічого не вдієш, окрім як прибрати його зі спорту. Це жахливо для спорту загалом і для боксу. Побачивши мене з моїми дітьми, я не знаю, що їм сказати. Ми, Хейні, віримо в чесність і наполегливу працю, і я почуваюся спустошеним. Гарсія склав позитивний тест і тепер глузує зі спорту – це просто жахливо,
– заявив Білл Хейні.
Головне про допінг-скандал за участю Гарсії
- Ще під час офіційного зважування Раян Гарсія влаштував скандал. Американець мексиканського походження не вписався у ліміт першої напівсередньої ваги (63,5 кілограма).
- Ба більше, зірковий боксер прийшов на офіційний захід з пляшкою пива, яку випив прямо на вагах.
- Після сенсаційної перемоги над Хейні Гарсія провалив допінг-тест. У його пробі А виявили речовину остарин та метаболіт нандролону.
- Контрольна проба теж показала позитивний результат.
- Юристи "Короля Раяна" відстоюють невинуватість боксера. Вони наполягають, що Гарсія ніколи не вживав заборонених речовин.
- Тепер доля Гарсії залежить від Атлетичної комісії штату Нью-Йорк. Йому загрожує дискваліфікація та фінансові штрафи.