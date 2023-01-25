Щасливий пенсіонер: Бейл візьме участь у турнірі з гольфу серед професіоналів

Гарет Бейл починає реалізовувати свою мрію. Валлієць таки добрався до професійного гольфу.

Гарет Бейл після завершення футбольної кар'єри вирішив не сидіти склавши руки. Колишня зірка Реала вирішила повністю віддатись улюбленій справі на пенсії.

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Гарет Бейл у себе на сторінці у інстаграм анонсував свою участь у гольф-турнірі серед професіоналів. Раніше валлієць брав участь у змаганнях серед аматорів, на яких були профі, але зараз його оточуватись тільки майстри. На турнірі Гарет зможе поборотись за 9 мільйонів доларів призових.

Мені приємно повідомити, що я буду брати участь в AT&T Pebble Beach Pro-Am на початку наступного місяця,

– написав Бейл.

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