Гарет Бэйл после завершения футбольной карьеры решил не сидеть сложа руки. Бывшая звезда Реала решила полностью отдаться любимому делу на пенсии.
Достойно внимания Экскапитан Динамо повесил бутсы на гвоздь: мастер штрафных будет работать в клубе блоггера из России
Гарет Бэйл у себя на странице в инстаграмме анонсировал свое участие в гольф-турнире среди профессионалов. Ранее валлиец участвовал в соревнованиях среди любителей, на которых были профи, но сейчас его окружают только мастера. На турнире Гарет сможет побороться за 9 миллионов долларов призовых.
Мне приятно сообщить, что я буду участвовать в AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца,
– написал Бэйл.
Футболист гольфист
- Любовь валлийского футболиста к гольфу стала его изюминкой.
- Хотя Бэйл неоднократно попадал под волну критики со стороны фанатов мадридского Реала из-за своего увлечения.
- А вот вдольщики сборной Уэльса наоборот подловили хобби Бейла. Валлийские фаны приходили на матчи своей команды с флагом, на котором были написаны "Уэльс, гольф, Мадрид".
- Ранее Гарет стал послом известного гольф-клуба Royal&Ancient.