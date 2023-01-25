Гарет Бэйл после завершения футбольной карьеры решил не сидеть сложа руки. Бывшая звезда Реала решила полностью отдаться любимому делу на пенсии.

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Гарет Бэйл у себя на странице в инстаграмме анонсировал свое участие в гольф-турнире среди профессионалов. Ранее валлиец участвовал в соревнованиях среди любителей, на которых были профи, но сейчас его окружают только мастера. На турнире Гарет сможет побороться за 9 миллионов долларов призовых.

Мне приятно сообщить, что я буду участвовать в AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца,

– написал Бэйл.

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