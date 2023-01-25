Кіпрський клуб другого дивізіону Красава-Іпсонас повідомив, що відомий український футболіст Микола Морозюк прийняв рішення завершити кар'єру. Це рішення було обопільним, тож хавбек отримає нову роботу в клубі.

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Нова посада Морозюка

Відтепер Морозюк стане спортивним директором кіпрського клубу. Він займатиметься комплектацією команди, а також пошуком талановитих гравців.

Представляємо серйозне посилення менеджерського складу нашої команди. За взаємною згодою керівництва та гравця Микола Морозюк прийняв рішення завершити свою футбольну кар'єру та очолити спортивний департамент клубу в ролі директора! Микола відповідатиме за комплектацію команди та скаутську роботу,

– йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що ФК Красава-Іпсонас належить російському блогеру Євгенію Савіну. Команда виступає в другому за силою дивізіоні Кіпру, де займає 11 місце з 16-ти. Микола Морозюк поповнив команду восени 2022 року. За цей час він зіграв 14 поєдинків, але результативними діями не відзначався.

Футбольна кар'єра Миколи Морозюка