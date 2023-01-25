Гарет Бейл після завершення футбольної кар'єри вирішив не сидіти склавши руки. Колишня зірка Реала вирішила повністю віддатись улюбленій справі на пенсії.

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Гарет Бейл у себе на сторінці у інстаграм анонсував свою участь у гольф-турнірі серед професіоналів. Раніше валлієць брав участь у змаганнях серед аматорів, на яких були профі, але зараз його оточуватись тільки майстри. На турнірі Гарет зможе поборотись за 9 мільйонів доларів призових.

Мені приємно повідомити, що я буду брати участь в AT&T Pebble Beach Pro-Am на початку наступного місяця,

– написав Бейл.

Футболіст гольфіст