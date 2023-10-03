Гравець лондонського Челсі Михайло Мудрик відзначився дебютним голом, який допоміг "синім" обіграти Фулхем (2:0). Українець нарешті почав виправдовувати видані аванси та демонструвати результативну гру.
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Похвала Мудрику
Колишні зірки Челсі та Ліверпуля Френк Лемпард і Джеймі Каррагер не приховували свого захоплення від гри Мудрика.
Це було дійсно добре спрацьовано,
– прокоментував забитий гол Лемпард.
На думку ексзахисника Ліверпуля Каррагера, саме так мають діяти гравці світового класу, до яких належить Мудрик.
"Це те, що повинні робити гравці світового класу з погляду цих позицій – ти можеш бути чудовим загалом, але ти повинен бути чудовим і в центрі поля.
Зараз у багатьох командах важливу роль відіграє не забивний форвард, а футболісти, які постачають йому ці голи", – сказав Каррагер.
На жаль, Мудрик не зміг продовжити свій перформанс в другому таймі через травму, яку отримав під час матчу. Однак тренер Челсі Маурісіо Почеттіно встиг заспокоїти вболівальників. Ушкодження українця виявилося не складним, і він зможе зіграти в суботньому матчі з Бернлі.