Пізно ввечері 7 серпня з'явилось відео з прильотом Анатолія Трубіна у Лісабон. Очікується, що незабаром Бенфіка офіційно оголосить про підписання 22-річного українського воротаря Шахтаря.

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За крок до того, аби стати "орлом"

"Орли" близькі до успішного переходу талановитого стража воріт збірної України. Місцева преса, яка чекала на приїзд Трубіна, намагалась із перших вуст дізнатись хоч б якусь інформацію про трансфер. Але голкіпер відмовився розмовляти із представниками ЗМІ, а тихо без слів сів в автомобіль.

Трубін прилетів у Лісабон: дивіться відео

Раніше повідомлялось, що Бенфіка викладе за Трубіна 10 мільйонів євро плюс бонуси в розмірі ще 1 мільйона. Також інсайдери говорили про 12 мільйонів, але це вже включаючи бонуси. Також "орли" запропонували Шахтарю 40% від суми трансферу Анатолія у наступний клуб в майбутньому.

Трубін стане другим українським легіонером за останні роки у футболці Бенфіки. Раніше за "орлів" виступав Роман Яремчук, але український нападник провалився у Лісабоні.

У новому сезоні-2023/2024 22-річний український голкіпер ще не провів жодного матчу. Шахтар посадив футболіст на лаву запасних через небажання продовжувати контракт. Замість нього ворота "гірників" у минулих поєдинках захищав Дмитро Різник.

Нагадаємо, що у Трубіна був контракт із Шахтарем до кінця червня 2024 року. Міг Анатолій й не опинитись у Португалії, адже раніше футболістом цікавився Інтер. Однак італійців відлякали трансферні апетити Шахтаря. ле от Бенфіці якось вдалось переконати "гірників", якщо їх голкіпер вже прибув у Лісабон.

До слова. 9 серпня Бенфіка зіграє проти Порту у фіналі Суперкубка Португалії.