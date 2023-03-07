27-річний футболіст у сезоні-2022/2023 провів у футболці Ганновера два матчі, а сумарно лише мізерні 50 хвилин. Така недовіра тренерського штабу німецького клубу обурила Гаеля Ондуа, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Ондуа: Немає жодного шансу, що я вийду на поле цього сезону

Той розкритикував рішення клубу, не випускати його на футбольне поле. Ганновер вкаже на двері футболісту, який відкрито називає себе росіянином, хоча є уродженцем взагалі іншого континенту – Африки.

За словами Ондуа, навіть проблеми, які сколихнули Ганновер, не змусили тренерський штаб дати йому шанс: "У клубі, контракт із яким у мене діє до кінця сезону, на мене більше не розраховують. Попри досвід гри на чемпіонаті світу. Попри дискваліфікацію опорного півзахисника. Попри те, що до центру поля вимушено рухають захисників. Попри низку поразок в останніх турах. Немає жодного шансу, що я вийду на поле цього сезону".

До слова. Контракт Гаеля Ондуа з Ганновером розрахований до кінця червня 2023 року.

На його думку, причини цілком зрозумілі та пов'язані з чемпіонатом світу та Росією, куди Ондуа переїхав із родиною раніше. У клубі футболіст зазначений з двома паспортами Камеруну та Росії, та виступав на ЧС-2022 у Катарі з російським прапором на бутсах.

Думаю, причини вам зрозумілі. Усі бачили, що сталося після чемпіонату світу. Зі мною – футболістом, який зазначений у клубі як російський громадянин. І який вважає, що у людини завжди має бути своя правда та своя позиція. І зараз я плачу за це ціну. Якщо ви просто хотіли дізнатися, куди я зник, це все,

– сказав опорник.

"Коли ти вибрав свою улюблену справу, то треба йти до самого кінця. Попри все. Що б не сталося. Обов'язково будуть труднощі та неприємності, але головне – це віра в себе та свої сили. А також наявність власної думки. Я свій вибір зробив та йду до кінця. Знаю, що буде нелегко. А також – що опускати руки не можна за жодних умов. Завжди треба старатись", – додав Ондуа.

Мав причетність до УПЛ та виступав у країні-терориста