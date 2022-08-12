"Щасливої дороги": Тайсон Ф'юрі знову зібрався на пенсію
Джерело:твітер Тайсона Ф'юрі
Ф’юрі оголосив про закінчення кар'єри через три дні після повернення в бокс. Він звернувся до своїх шанувальників у соцмережах.
Ф'юрі: Величезне дякую всім, хто зробив внесок у мою кар'єру
"Циганський король" нещодавно анонсував своє повернення на ринг. Адже у квітні після тріумфального поєдинку проти Ділліана Уайта він сказав боксу "ні".
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12 серпня боксер святкує свій день народження, йому виповнилося 34 роки. Тож з такої нагоди він вирішив звернутися до своїх шанувальників та повідомити, що закінчує кар'єру.
Величезне дякую всім, хто зробив внесок у мою кар'єру протягом багатьох років. Після тяжких переговорів я нарешті вирішив піти. І в день свого народження я говорю: "Щасливої дороги". Дуже дякую всім, особливо дружині Періс, яка допомагала мені більше, ніж всі інші,
– написав Ф'юрі.
Хто може повернути Тайсона
- Ф'юрі оголосив про відновлення кар'єри 9 серпня. Він навіть звернувся до боксера, з яким би хотів зустрітися на ринзі.
- Раніше британський боксер заявляв, що готовий повернутися на ринг, якщо тільки Джошуа переможе Усика у реванші, який відбудеться 20 серпня.
- Також "Циганський король" виставив умови для Джошуа, він хоче, аби бій був повністю безплатним.