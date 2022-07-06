Несподіване продовження кар'єри: Ф'юрі хоче виступити на шоу реслінгу

Схоже, що британцю Тайсону Ф'юрі стало нудно на пенсії. Боксер веде переговори з промоцією WWE про те, щоб виступити на шоу реслінгу у Великій Британії.

Ф'юрі хоче взяти участь у реслінгу

Тайсон Ф’юрі веде переговори з WWE щодо появи на їхньому шоу у Великобританії. У квітні компанія підтвердила, що збирається провести шоу на стадіоні "Принсіпаліті Стедіум" у Кардіффі (Уельс).

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Це має бути перше PPV WWE у Великобританії за 30 років. У компанії сподіваються, що Ф’юрі візьме участь у цій події.

Джерела, близькі до Тайсона, стверджують, що 33-річний боксер веде переговори з WWE щодо можливого повернення цього літа.

На цей час ще нічого не узгоджено, але між двома сторонами відбулися переговори.

Нагадаємо, що Ф’юрі дебютував у WWE, коли в жовтні 2019 року взяв участь у бою з Броном Строуменом у PPV Crown Jewel.

Ф'юрі йде на пенсію