Ф'юрі варто бути обережним з Уайлдером, – думки Тодда Дюбефа про майбутній поєдинок
4 жовтня 2021 , 15:16Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
Президент промоутерської компанії Top Rank Тодд Дюбеф розповів про очікування від найближчого бою Тайсона Ф'юрі та Деонтея Уайлдера. Він назвав свого переможця в поєдинку, який відбудеться 9 жовтня.
Тодд Дюбеф: Ф'юрі захистить свій пояс.Тодд Дюбеф більш ніж впевнений, хто в суботньому поєдинку покине ринг у статусі переможця.
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Ф'юрі захистить свій титул WBC проти Уайлдера у Лас-Вегасі,
– сказав Дюбеф.
Промоутер згадав також другий бій між боксерами, який закінчився перемогою Ф'юрі. На його думку, Тайсон Ф'юрі візьме все найкраще, що він зробив в другому поєдинку з Уайлдером.
"Я можу сказати, що коли бій Ф'юрі проти Уайлдера закінчився, я подивився на дружину і сказав: "Це, можливо, була найпрекрасніша подія за мої 20 років, яку я, коли-небудь бачив", – розповів промоутер.
- Третій поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером відбудеться в Лас-Вегасі 9 жовтня.
- Попередні два поєдинки між цими боксерами закінчилися нічиєю та перемогою Ф'юрі – відповідно. Тоді Ф'юрі відібрав у Уайлдера пояс WBC.