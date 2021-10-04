Тодд Дюбеф: Ф'юрі захистить свій пояс. Тодд Дюбеф більш ніж впевнений, хто в суботньому поєдинку покине ринг у статусі переможця. Вартопрочитати: Промоутер Усика дав несподіваний прогноз на бій Ф'юрі – Уайлдер Ф'юрі захистить свій титул WBC проти Уайлдера у Лас-Вегасі, –сказав Дюбеф. Промоутер згадавтакож другий бій між боксерами, який закінчився перемогою Ф'юрі. На його думку, Тайсон Ф'юрі візьмевсе найкраще, що він зробив в другому поєдинку з Уайлдером. "Я можу сказати, що коли бій Ф'юрі проти Уайлдера закінчився, я подивився на дружину і сказав: "Це, можливо, була найпрекрасніша подія за мої 20 років, яку я, коли-небудь бачив", –розповів промоутер. Третій поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та ДеонтеємУайлдером відбудеться в Лас-Вегасі 9 жовтня. Попередні два поєдинки між цими боксерами закінчилися нічиєю та перемогою Ф'юрі –відповідно. Тоді Ф'юрі відібрав у Уайлдера пояс WBC.