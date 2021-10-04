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Промоутер згадав також другий бій між боксерами, який закінчився перемогою Ф'юрі. На його думку, Тайсон Ф'юрі візьме все найкраще, що він зробив в другому поєдинку з Уайлдером.

"Я можу сказати, що коли бій Ф'юрі проти Уайлдера закінчився, я подивився на дружину і сказав: "Це, можливо, була найпрекрасніша подія за мої 20 років, яку я, коли-небудь бачив", – розповів промоутер.