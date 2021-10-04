Тодд Дюбеф: Фьюри защитит свой пояс. Тодд Дюбеф более чем уверен, кто в субботнем поединке покинет ринг в статусе победителя. Стоит прочитать: Промоутер Усика дал неожиданный прогноз на бой Фьюри – Уайлдер Фьюри защитит свой титул WBC против Уайлдера в Лас-Вегасе, – сказал Дюбеф. Промоутер вспомнил также второй бой между боксерами, который закончился победой Фьюри. По его мнению, Тайсон Фьюри возьмет все лучшее, что он сделал во втором поединке с Уайлдером. "Я могу сказать, что когда бой Фьюри против Уайлдера закончился, я посмотрел на жену и сказал: "Это, возможно, было самое прекрасное событие за мои 20 лет, которую я когда-либо видел", – рассказал промоутер. Третий поединок между Тайсоном Фьюри и ДеонтеемУайлдером состоится в Лас-Вегасе 9 октября. Предыдущие два поединка между этими боксерами закончились ничьей и победой Фьюри – соответственно. Тогда Фьюри отобрал у Уайлдера пояс WBC.