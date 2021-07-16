Ф'юрі – Уайлдер: офіційно з'явилася нова дата третього поєдинку за титул WBC
Джерело:Top Rank Boxing
Третій поєдинок між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Уайлдером таки відбудеться у 2021 році. Організатори бою назвали нову дату поєдинку.
Нова дата бою Ф'юрі – Уайлдер
Третій бій боксерів мав відбутися вже 24 липня у США. Але Тайсон Ф'юрі здав позитивний тест на коронавірус, тому бій офіційно перенесли.
До речі Бій Усика перенесли на іншу дату через Джошуа
Нова дата поєдинку Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер – 9 жовтня. Боксери зустрінуться у Лас-Вегасі на арені T-Mobile. Поєдинок покаже телеканал ESPN.
Тайсон оптимістично зустрів нову дату поєдинку. "Циганський король" обіцяє "розмазати" Уайлдера.
Я хотів 24 липня розмазати цього бездомного, але тепер побиття почекає. Не сумнівайтеся, що я повернуся сильнішим, ніж будь-коли. Ми з Уайлдером будемо битися 9 жовтня – я його вирубаю,
– цитує Ф'юрі Boxing Scene.
Ф'юрі вже здоровий
Відомий журналіст Майк Коппінджер заявив, що Ф'юрі вже одужав від коронавірусу. Про це інсайдер написав у твітері.
За інформацією джерела, Ф'юрі здав позитивний ПЛР-тест 5 липня, у нього були легкі симптоми.
Потім 13 липня він здав негативний тест і йому дозволили прогулянки.
- Ф'юрі та Уайлдер вже двічі билися між собою. Вперше вони зустрілися у 2018 році, коли титул утримував Уайлдер. Бій завершився скандальною нічиєю, але Деонтей зберіг титул.
- Через два роки боксери провели реванш. Цього разу Ф'юрі зумів здобути перемогу технічним нокаутом. Це була перша поразка в кар'єрі Уайлдера.
- Ф'юрі відмовлявся дати реванш Уайлдеру й вже готувався до поєдинку з Ентоні Джошуа. Однак суд змусив Ф'юрі провести бій з американцем.