Британський боксер, який володіє поясом WBC, розповів, чи відбудеться бій проти українського суперника вже у грудні 2023 року. Тайсон Ф'юрі залишив відповідь із цього приводу для Дерека Чісори, який виклав відео у своїх соцмережах.

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Ф'юрі: Змахну його як краплю дощу з плеча

"Циганський король" запевнив, що наразі усі його думки сконцентровані на бою проти Френсіса Нганну. Вже після цього поєдинку, якщо закінчить його без травм, то буде думати про зустріч із Усиком. При цьому британець назвав себе Донкі Конгом, який візьметься за Усика, якого порівняв із малюком.

Слухай, не особливо переймаюся Усиком зараз, бо маю справу з Нганну. Коли розберуся з ним, якщо буду цілим та без травм, буду як Донкі Конг – тоді доберуся до цього малюка. Змахну його як краплю дощу з плеча,

– одіозно заявив Ф'юрі.

Також "Жадібне пузо" розповів про свою підготовку до зустрічі з Нганну, яка триває вже 12 тижнів замість традиційних 5-6. Тренувальний табір Ф'юрі продовжив цілком свідомо, адже із грудня був поза рингом. Заради повернення у ринг Тайсон за місяць часу просто завдяки дієтам скинув нереальні 68 кілограмів.

Ймовірно, що Ф'юрі не захоче проводити два поєдинки у такий короткий термін. Тому його зустріч із Олександром відбудеться вже у новому 2024-му році, а не 23 грудня, як про це говорилось раніше.