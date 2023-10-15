Менш ніж два тижні залишилося до бою володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. У рамках рекламної компанії майбутнього поєдинку в Лондоні встановили величезні копії зіркових бійців.

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Вболівальники не оцінили велич "Жадібного пуза"

Інсталяцію встановили в парку Поттерс-Філд поруч зі знаменитим Тауерським мостом. На галявині розмістили ринг, на якому встановили корону з написом "Битва найкрутіших". А поруч головні особи поєдинку: пафосний "Циганський король" та величний Френсіс Нганну.

Голови триметрових статуй прикрашають корони. Пам'ятник так сподобався "Жадібному пузу", що він розмістив відповідні фото у своєму Інстаграмі.

"Увіковічили", – пихато підписав свій пост Ф'юрі.

Статуї Ф'юрі та Нганну в Лондоні / instagram.com/tysonfury

В коментарях підписники не оцінили велич бійців. Особливо дісталося "Жадібному пузу".

"Чому в нього прес".

"Куди поділося пузо".

"Виглядає смішно".

Нагадаємо, що поєдинок Ф'юрі – Нганну відбудеться 28 жовтня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. За повідомленням промоутера Едді Хірна, британець та франко-камерунець суттєво покращать своє матеріальне становище.