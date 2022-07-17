Ф'юрі: Я був дуже наляканий через ці величезні пухлини на потилиці

Остання зустріч Тайсона та Деонтея відбулася 10 жовтня. Ф'юрі в 11 раунді нокаутував Уайлдера.

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Я нокаутував його в 11-му раунді, але це не було – так, круто, і повернулися до роздягалень. Я обмацував потилицю, і в мене були ґулі на потилиці, мов кулаки. Я не знав, чи маю пошкодження мозку, я не знав, що зі мною,

– сказав Ф'юрі.

У боксера був струс мозку, він не пам'ятав деякі моменти з поєдинку. Після цього бою він розмірковував про закінчення кар'єри, оскільки турбувався за своє здоров'я.

"Я був дуже наляканий через ці величезні пухлини на потилиці. Я думав: "Я можу закінчити з пошкодженнями мозку". У мене був струс, я нічого не пам’ятав.

Я вважаю, коли тебе ось так збивають із ніг, ти мало що пам’ятаєш. Я думав: "Мене вклали чотири рази?". Насправді мене двічі відправляли в нокдаун. Я подумав: "Знаєш що? Думаю, настав час закінчувати"", – додав Тайсон.

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