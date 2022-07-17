Ф'юрі: Я був дуже наляканий через ці величезні пухлини на потилиці
Остання зустріч Тайсона та Деонтея відбулася 10 жовтня. Ф'юрі в 11 раунді нокаутував Уайлдера.
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"Циганський король" розповів про травми після цього протистояння.
Я нокаутував його в 11-му раунді, але це не було – так, круто, і повернулися до роздягалень. Я обмацував потилицю, і в мене були ґулі на потилиці, мов кулаки. Я не знав, чи маю пошкодження мозку, я не знав, що зі мною,
– сказав Ф'юрі.
У боксера був струс мозку, він не пам'ятав деякі моменти з поєдинку. Після цього бою він розмірковував про закінчення кар'єри, оскільки турбувався за своє здоров'я.
"Я був дуже наляканий через ці величезні пухлини на потилиці. Я думав: "Я можу закінчити з пошкодженнями мозку". У мене був струс, я нічого не пам’ятав.
Я вважаю, коли тебе ось так збивають із ніг, ти мало що пам’ятаєш. Я думав: "Мене вклали чотири рази?". Насправді мене двічі відправляли в нокдаун. Я подумав: "Знаєш що? Думаю, настав час закінчувати"", – додав Тайсон.
Ф'юрі оголосив про пенсію
- Після поєдинку з Ділліаном Уайтом Тайсон Ф'юрі заговорив про закінчення кар'єри.
- Тайсон нокаутував Уайта у шостому раунді, коли Ф'юрі влучив аперкотом точно по підборіддю опонента, після чого той впав. Ділліан намагався одразу підвестися, проте не міг втриматися на ногах.
- Раніше була інформація, що Ф'юрі все ж таки зачекає з пенсією та вийде на ринг проти переможця реваншу Усик – Джошуа. Проте сам боксер спростовує цю інформацію.
- Тайсон запевнив, що на ринг його зможуть повернути тільки великі гроші.
- Проте нещодавно Ф'юрі заявив, що готовий повернутися на ринг, якщо Джошуа переможе Усика у реванші, який відбудеться 20 серпня.