Фьюри: Я был очень напуган из-за этих огромных опухолей на затылке
Последняя встреча Тайсона и Деонтея прошла 10 октября. Фьюри в 11 раунде нокаутировал Уайлдера.
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"Цыганский король" рассказал о травмах после этого противостояния.
Я нокаутировал его в 11-м раунде, но это не было – да, круто, и вернулись в раздевалки. Я ощупывал затылок, и у меня были шишки на затылке, как кулаки. Я не знал, есть ли повреждение мозга, я не знал, что со мной,
– сказал Фьюри.
У боксера было сотрясение мозга, он не помнил некоторые моменты из поединка. После этого боя он размышлял об окончании карьеры, поскольку беспокоился о своем здоровье.
"Я был очень напуган из-за этих огромных опухолей на затылке. Я думал: "Я могу закончить с повреждениями мозга". У меня было сотрясение, я ничего не помнил.
Я считаю, когда тебя вот так сбивают с ног ты мало что помнишь. Я думал: "Меня вложили четыре раза?" На самом деле меня дважды отправляли в нокдаун. Я подумал: "Знаешь что? Думаю, пора заканчивать"", – добавил Тайсон.
Фьюри объявил о пенсии
- После поединка с Диллианом Уайтом Тайсон Фьюри заговорил об окончании карьеры.
- Тайсон нокаутировал Уайта в шестом раунде, когда Фьюри попал аперкотом точно по подбородку оппонента, после чего тот упал. Диллиан пытался сразу подняться, но не мог удержаться на ногах.
- Раньше была информация, что Фьюри все же подождет с пенсией и выйдет на ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. Однако сам боксер опровергает эту информацию.
- Тайсон заверил, что на ринг его смогут вернуть только большие деньги.
- Однако недавно Фьюри заявил, что готов вернуться на ринг, если Джошуа победит Усика в реванше, который состоится 20 августа.