Фьюри: Я был очень напуган из-за этих огромных опухолей на затылке

Последняя встреча Тайсона и Деонтея прошла 10 октября. Фьюри в 11 раунде нокаутировал Уайлдера.

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Я нокаутировал его в 11-м раунде, но это не было – да, круто, и вернулись в раздевалки. Я ощупывал затылок, и у меня были шишки на затылке, как кулаки. Я не знал, есть ли повреждение мозга, я не знал, что со мной,

– сказал Фьюри.

У боксера было сотрясение мозга, он не помнил некоторые моменты из поединка. После этого боя он размышлял об окончании карьеры, поскольку беспокоился о своем здоровье.

"Я был очень напуган из-за этих огромных опухолей на затылке. Я думал: "Я могу закончить с повреждениями мозга". У меня было сотрясение, я ничего не помнил.

Я считаю, когда тебя вот так сбивают с ног ты мало что помнишь. Я думал: "Меня вложили четыре раза?" На самом деле меня дважды отправляли в нокдаун. Я подумал: "Знаешь что? Думаю, пора заканчивать"", – добавил Тайсон.

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