"Випиваю 15 пляшок пива і в ліжко": "Жадібне пузо" поділився секретом підготовки до бою з Нганну

"Циганський король" продовжує клеїти дурня на публіці. Чемпіон WBC в ролі шоумена розповів про свою підготовку до бою з найнебезпечнішим нокаутером ММА.

Тайсон Ф'юрі вже прибув у Саудівську Аравію, де відбудеться його бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Під час спілкування з представниками медіа британець розповів, як він готується до поєдинку.

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Правила життя від Ф'юрі

Ф'юрі не сприймає серйозно свого суперника, а тому його підготовка більше нагадує відпочинок.

Я сприймаю його дуже легковажно, так. Я майже не тренуюсь до цього бою. Я ходжу на блокбастери щоночі. Я їм смажених курчат у Nando's і щось на кшталт цього щоразу. Взагалі не сприймаю його серйозно. Тайсону Ф’юрі взагалі не потрібно готуватися до бійців. Так я роблю. Прокидаюсь вранці, випиваю 15 пляшок пива і йду в ліжко, і в будь-якому разі б'ю всіх цих хлопців,

– розповів Ф'юрі.

Зазначимо, що насправді Ф'юрі провів тренувальний табір напередодні бою з Нганну. А своїми кумедними заявами британець лише розважає своїх чисельних вболівальників.